Equitazione | Christian Kukuk vince la tappa del Global Champions League a Riyadh

(Di sabato 28 ottobre 2023) La stagione regolare deldi, in attesa delle finali di Praga, della prossima metà di novembre, si è conclusa con ladi. Ecco come sono andate le cose in Arabia Saudita. Are è stato il tedescoche, in sella a Checker 47, si è aggiudicato il concorso al jump off – percorso netto – con il crono di 37.56 anticipando la svedese Malin Baryard-Johnsson, seconda a 37.72 (montante H & M Indiana), e il francese Simon Delestre, terzo col tempo di 38.31 con Dexter Fontenis Z come cavallo. La classifica generale vede quindi l’olandese Harrie Smolders primo con 246 punti, il suo connazionale Maikel Van der Vleuten secondo a quota 246 e lo svedese Henrick Von Eckerman terzo ...