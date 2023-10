Ennesimo scempio su Paparelli | il figlio Gabriele | “Basta | non ne posso più | ma la Roma perché sta sempre zitta?”

(Di sabato 28 ottobre 2023) Ancora una volta e proprio nel giorno del ricordo dell’assassinio di Vincenzoè apparsa una scritta vergognosa Ancora una volta il nome di Vincenzoè stato infangato, deturpato e violentato con odio, superficialità e violenza. Nel giorno del ricordo dell’assassinio di Vincenzo, ucciso il 28 ottobre del 1979 da un razzo sparato dalla Curva Sud, al Verano, come ormai succede ogni anno sono apparse delle scritte infamanti e vergognose nei confronti del povero Vincenzo. “28 ottobre, come dissesi fida ciecamente”, la scritta apparsa nella mattinata e già cancellata. La vergognosa scritta apparsa al Verano contro Vincenzo(Foto Notizie.com)Sconvolto, amareggiato, un po’ rassegnato e tanto tanto arrabbiato...

Unappello alle autorità competenti che possano immediatamente intervenire per porre fine a questoambientale. Possibile che la zona non si possa dotare di qualche telecamera in modo ...

Pd: "Alberi abbattuti, scempio in via Monterisi. Monopoli sta ... Maria Luisa Saponara

L'area Val dei Mulini rischia di essere distrutta. No all'ennesima ... Antimafia Duemila

Queste sono le condizioni dei marciapiedi in via Luigi Zacco, al Villaggio Santa Rosalia. Siamo ancora qui a segnalare per l'ennesima volta lo scempio che siamo costretti a sopportare giornalmente cam ...La marmettola che finisce nei corsi d’acqua e da qui in mare preoccupa anche gli operatori del turismo che chiedono interventi urgenti ...