Elon Musk ‘apre’ connessione Starlink a Gaza a organizzazioni umanitarie

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 28 ottobre 2023) (Adnkronos) – Alla fine la mobilitazione internazionale ha convintoche ha annunciato la disponibilità dei servizi di, anche se – ha precisato in un post – il sistema di comunicazioni satellitari "supporterà la connettività allericonosciute a livello internazionale a". Da ieri sera sui social era partito un tam tam incessante in cui si invitava il miliardario sudafricano a essere "l'eroe dei palestinesi: apri, come hai fatto con l'Ucraina!". Mentre le truppe israeliane colpivano nella zona nord di unasenza luce né comunicazioni telefoniche o internet sui profili twitter palestinesi (e non solo) era partita una campagna globale che sotto l'hashtag ...