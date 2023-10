Ecco contro chi combatte Israele | uccisa Armita | l’iraniana che non indossava il velo

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 28 ottobre 2023) Purtroppo non c’è stato niente da fare perGarawand. In coma da tre settimane, la giovane iraniana è morta dopo 28 giorni in terapia intensiva. Un dramma, l’ennesimo, che conferma quanto la battaglia per la libertà in Iran sia tutta dare. La sedicenne è stata infatti aggredita brutalmente perchè senza hijab: colpita da calci e pugni, fino a perdere i sensi. La morte diè solo l’ultima di una lunga serie a Teheran, dove il clima è rovente da oltre un anno a questa parte, precisamente dal terribile omicidio (in realtà una esecuzione) di Mahsa Amini. Come nel caso di Mahsa, le autorità hanno negato l’aggressione, sostenendo cheavesse avuto solo un calo di pressione. Una bugia, come sempre. Nei giorni successivi all’incidente, i filmati delle telecamere a circuito chiuso diffusi dall’agenzia ...