È morta Armita Geravand | la 16enne pestata in metro per il velo | la sua storia sconvolge

Leggi su free

(Di sabato 28 ottobre 2023)è la ragazzaterminata in coma dopo essere stata picchiata a Teheran: la sua. Non ce l’ha fatta la, la ragazza picchiata dalla sorveglianza dellapolitana di Teheran. Un “diverbio” nato poiché non indossava ilsi sarebbe trasformato in una tragedia. A riportare la notizia sono i media locali.dopo settimane di coma, il regime teme nuove proteste come quelle dopo la morte di Mahsa Amini (ANSA)La vicenda risale allo scorso primo ottobre quando una guardia dellal’aveva accusata di non avere ilmentre si trovava in giro per la ...