È Invictus bis | il Sudafrica batte ancora in finale la Nuova Zelanda

(Di sabato 28 ottobre 2023) La storia si ripete. Ilsi conferma campione del mondo di rugby,ndo 12 a 11 lanelladisputata oggi – sabato 28 ottobre – allo Stade de France di Parigi. Per gli Springboks è il quarto titolo mondiale. Un record: dopo quello del 2019, del 2007 e quello storico vinto in casa nel 1995, quando Nelson Mandela – appena diventato presidente – andò in campo indossando la maglia numero sei del capitano Francois Pienaar. Quella partita è diventata il cuore del film– l’invincibile di Clint Eastwood, in cui Morgan Freeman interpretava Mandela e Matt Damon il capitano del. Tutti i punti delsono stati realizzati da Pollard su calcio piazzato, mentre gli All Blacks – che hanno giocato a lungo con ...