“È in ospedale” Incidente a Tale e quale show | in diretta il dramma del concorrente

(Di sabato 28 ottobre 2023), il collegamento dall’. L’attuale edizione del programma di Carlo Conti è stata molto chiacchierata negli ultimi tempi. Prima il piccolodi percorso per Maria Teresa Ruta, vittima di una frattura di una costola proprio durante una delle sue esibizione in preparazione, poi è stata la volta di Scialpi, costretto ad abbandonare il programma dopo l’infortunio alla gamba al termine della quinta puntata, avvenuto mentre tornava in camerino con gli zatteroni dei Cugini di campagna. Scialpi si collega dall’con lo studio di. Per quanto riguarda i dettagli dell’infortunio, riporta il porTvBlog, Scialpi ha riportato un infortunio al piede sinistro dopo essere ...

... è morta dopo 28 giorni di coma nel reparto di cure speciali dell'Fajr di Teheran. Armita ... Nei giorni successivi all', i filmanti delle telecamere di sorveglianza avevano mostrato ...

Ospedale, incidente tra due auto al parcheggio newsbiella.it

Pavia, incidente tra auto e scooter: 45enne grave in ospedale IL GIORNO

Lo spavento determinato dall'incidente ha indotto il travaglio improvviso in una donna al nono mese di gravidanza che viaggiava su uno dei veicoli coinvolti: per lei è ...5 lavoratori della centrale di Fukushima sono entrati in contatto con acqua radioattiva e 2 per precauzione sono stati ricoverati in ospedale ...