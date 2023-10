Dybala | decisione presa in vista di Inter-Roma Il motivo

Leggi su inter-news

(Di sabato 28 ottobre 2023)su Pauloindi, match valido per la decima giornata del campionato di Serie A.– Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, Paulonon sarà con la squadra giallorossa a Milano per. L’attaccante resterà a Trigoria per proseguire con gli allenamenti indel match con il Lecce, dove sarà a disposizione di José Mourinho. L’argentino ha recuperato della lesione collaterale al ginocchio, ma si è scelto di non portarlo a San Siro in quanto non ha molti minuti nelle gambe. Fonte: GianlucaDiMarzio.com-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile ...