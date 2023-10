Due giovani talenti puteolani pubblicano su Spotify il loro primo lavoro

Nel 2018 il Sinodo suiha coniato l'espressione sinodalità missionaria . Ha così recepito ... Da questi beni ha origine la communio sanctorum , formula del Credo che hasignificati ...

Risse e spari all'alba: due giovani feriti. Un 21enne accoltellato nella movida RaiNews

Incidente sull'A1, camion si ribalta a Firenze: feriti due giovani del Cilento SalernoToday

Un lavoro che vuole coniugare due mondi apparentemente molto distanti ... oggi Talent Communication Manager per Chiara Ferragni in The Blonde Salad, giovanissima creativa che qualche anno fa studiava ...BARI - Questa mattina, a Palazzo di Città, l’assessore comunale allo Sport Pietro Petruzzelli ha consegnato un riconoscimento dell’amministrazione comunale, per meriti sportivi, a due giovani atleti b ...