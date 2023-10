Dove fissiamo il limite | e perché

Leggi su linkiesta

(Di sabato 28 ottobre 2023) Qual è la tua soglia psicologica quando vai al ristorante, o quando scegli una bottiglia di vino? Ne abbiamo parlato all’ultima cena di Forketters, e i pareri erano decisamente discordanti. Per alcuni di noi, anche a parità di disponibilità economica, la cifra massima possibile da spendere in una cena, o da investire per acquistare del vino, è bassa: si sceglie una soglia di accesso accettabile, senza eccessi. Al tavolo c’era quasi timore nel rivelarla: come se la nostra propensione alla spesa fosse un tabù. Per altri commensali, la soglia si alzava decisamente, ed erano quelli più acculturati sul tema: avevano fatto corsi di cucina, leggevano molto di enogastronomia, guardavano molte trasmissioni dedicate agli chef, avevano frequentato corsi sul vino. Magicamente, per queste persone, spendere cifre considerevoli per mangiare e bere era quasi scontato. Partiamo da un punto di vista ...