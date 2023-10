“Dottore | mi fa male” La scoperta choc dopo 4 notti insonni e uno strano ticchettio all’orecchio

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 28 ottobre 2023) Sentiva un fastidiosonell’orecchio ealcuni giorni di dolore ha deciso di rivolgersi a un medico per capire l’origine di quel fastidio che non la faceva dormire da quattro giorni.un controllo accurato in ospedale, la donna è rimasta sconvolta dalla diagnosi del medico. La donna non ha subito danni al condotto uditivo né effetti a lungo termine. Il caso bizzarro è stato rivelato nel New England Journal of Medicine. Come detto, la donna è andata all’ospedaleche per giorni ha sentito un terribile fastidio dentro l’orecchio. Un rumore che per quattronon l’ha fatta dormire e quindi l’ha costretta a rivolgersi a un medico. Leggi anche: “Sono morti tutti insieme”. Uccisi papà, mamma e tre figli piccoli: si piange anche per loro Fastidio nell’orecchio, medico ...