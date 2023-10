Domenica In | anticipazioni puntata del 29 ottobre | gli ospiti di Mara Venier

(Di sabato 28 ottobre 2023)In condotta come sempre daprosegue con la settimail 29dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Nel corso della settimadell’edizione saranno coinvolti diversiin studio. Ecco, dunque, chi ci sarà.In prosegue con il settimo appuntamento stagionale, che vedrà nuovamente al timone. La precedenteha catturato l’interesse di 2.160.000 telespettatori con il 16% nella presentazione dei 23 minuti, 2.147.000 spettatori con il 17.3% di share nella prima parte, 1.876.000 spettatori con il 17.7% nella seconda parte. Nel corso dell’ultima parte, il talk show ha chiuso con ...

"Da noi a Ruota Libera" con Francesca Fialdini:e ospiti " 29 ottobre 2023 In ogni ... creando un'atmosfera che fa del programma il "late - show" dellapomeriggio. L'obiettivo ...

Mara Venier, le anticipazioni di Domenica In: in studio Paola Perego, Simona Ventura e Lino Banfi leggo.it

Domenica In, tutti gli ospiti di Mara Venier il 22 ottobre 2023: scaletta e anticipazioni Today.it

Domenica 29 ottobre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la settima puntata della nuova edizione 2023/2024 di ‘Domenica In ...Previsti ancora momenti di tensione per la prossima puntata de Il Collegio 8. Ad arricchire il tutto, uno scambio culturale con alcuni ospiti stranieri. Ecco tutto quello che sappiamo sul quinto episo ...