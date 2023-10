Diretta Juve - Verona | ora LIVE la partita di oggi

(Di sabato 28 ottobre 2023) All' Allianz Stadiumntus esi sfidano nella decima giornata di Serie A . I bianconeri vanno a caccia della terza vittoria consecutiva dopo i successi contro Torino e Milan . I gialloblù, ...

All' Allianz Stadium Juventus e Verona si sfidano nella decima giornata di Serie A . I bianconeri vanno a caccia della terza vittoria consecutiva dopo i successi contro Torino e Milan . I gialloblù, ...

Diretta Juventus-Verona ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni Tuttosport

LIVE Alle 20.45 Juve-Verona: ufficiale, Allegri con Vlahovic-Kean La Gazzetta dello Sport

Serie A 2023/2024, 10a giornata. Le ultime notizie sulla partita Juventus-Verona: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.La sfida tra Juventus e Verona si gioca oggi live su Sky, sabato 28 ottobre alle 20.45. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW ...