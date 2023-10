Alla vigilia di Napoli - Milan , la partita più attesa del week end di Serie A, Rudiha parlato in conferenza stampa da Castel ...

Napoli-Milan: Garcia in conferenza stampa | DIRETTA CalcioNapoli24

Diretta Garcia: la conferenza stampa prima di Napoli-Milan LIVE Corriere dello Sport

Rudi Garcia in conferenza Napoli - Napoli Milan. In diretta dal Training Center di Castel Volturno le parole di Rudi Garcia, allenatore del Napoli, alla vigilia della partita contro il Milan di Pioli.Novità per Frank Zambo Anguissa, reduce da un infortunio: "Lo recuperiamo, ma non può giocare novanta minuti. Se inizia la partita dovrà uscire, se non inizia avrà il tempo giusto per lui che per la ...