Diffidati Juventus-Verona | i calciatori a rischio squalifica in vista della Fiorentina

(Di sabato 28 ottobre 2023) Alle 20:45 di sabato 28 ottobrescenderanno in campo in occasionedecima giornata di Serie A. All’Allianz Stadium i bianconeri cercano tre punti tra le mura amiche per dare continuità alla vittoria sul Milan. Nel prossimo turno per gli uomini di Allegri è previsto un altro big match. Domenica 5 novembre infatti Vlahovic e compagni faranno visita allaal Franchi. Al momento c’è un solo calciatore diffidato in casaed è un titolarissimo: Adrien Rabiot. Nessun calciatore ainvece per la: Rabiot SportFace.

DOPO L'OTTAVA GIORNATA Atalanta: - Bologna: - Cagliari: - Empoli: Maleh Fiorentina: - Frosinone: - Genoa: Bani Inter: -: Rabiot Lazio : - Lecce : - Milan: - Monza: - Napoli: - ...

Verso Fiorentina-Juventus: la situazione disciplinare Tutto Juve

Fantacalcio, tutti i diffidati in Serie A (21-23 ottobre): chi rischia la squalifica nel weekend. Attenzione in casa Roma e Juventus OA Sport

Su Il Giornale: JUVE is BACK. Quasi. In caso di vittoria contro il Verona, bianconeri in vetta per una notte (non accadeva dall'1 agosto 2020) in attesa delle sfide di Milan ...Adrien Rabiot è uno dei calciatori più importanti della Juventus. Il centrocampista bianconero, però oggi non è certo di scendere in campo dall'inizio. Il ...