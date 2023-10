Deliveroo e Uber Eats dovranno versare parecchi soldi all’Inps

(Di sabato 28 ottobre 2023) Con due recenti sentenze, la Sezione Lavoro del Tribunale di Milano ha condannato, due colossi delle consegne a domicilio, al pagamento dei contributi previdenziali omessi durante i rapporti di lavoro instaurati con migliaia di lavoratori che una volta chiamavamo fattorini. Le due aziende avrebbero sbagliato nel ritenere autonomo il rapporto di lavoro instaurato con i rider e questo potrebbe comportare oneri economici per qualche decina di milioni di euro. Nello specifico, il Tribunale ha ritenuto applicabile l’articolo 2 del Decreto Legislativo 81 del 2015, parte del tanto vituperato Jobs Act, ai sensi del quale si applica la disciplina del lavoro subordinato anche alle collaborazioni eseguite attraverso «prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono ...

