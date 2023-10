Defilarsi senza spiegazioni | il fenomeno del ghosting come un ghost | un fantasma appunto è diventato una pratica diffusa per chiudere una relazione Ma difendersi si può

Leggi su iodonna

(Di sabato 28 ottobre 2023) «Fabrizio si è dileguato da un giorno all’altro. Ha cominciato a non rispondere più a messaggi e telefonate. Mi aveva conquistata a un evento di lavoro mostrandomi un video al pianoforte dei Rammstein, band tedesca che neppure conoscevo. Fino ad allora, lui di Genova, io di Milano, ci eravamo scambiati in cinque mesi 1.594 messaggi, tra weekend insieme e videochiamate. Amore e coppia: 6 segnali per capire se non è la persona giusta X ...