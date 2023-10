Declassificazione strategica. Gli 007 Usa e l’esplosione all’ospedale di Gaza

Leggi su formiche

(Di sabato 28 ottobre 2023) “Abbiamo condiviso le analisi” sulle cause delal-Ahli aCity “con molti dei nostri partner in tutto il mondo”. Lo ha dichiarato martedì ai giornalisti un alto funzionario dell’intelligence statunitense citato da Voice of America. Con le informazioni finora disponibili Washington e i suoi alleati hanno escluso la responsabilità di Israele come invece dichiarato da Hamas. La tesi più accreditata è quella di un razzo lanciato da un gruppo armato palestinese e finito per sbaglio nel parcheggio dell’ospedale, dove molte persone cercavano riparo dai bombardamenti israeliani. Il funzionario ha spiegato che probabilmente le valutazioni, già “piuttosto solide”, verranno aggiornate e ai partner “manderemo ulteriori informazioni man mano che andremo avanti”. L’Italia condivide la valutazione americana. Proprio ...