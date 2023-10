Dati e processi di comunicazione che nella crisi mediorientale non vedremo

Leggi su formiche

(Di sabato 28 ottobre 2023) Mano destra arma, mano sinistra smartphone; esattamente come accadevarecenterusso-ucraina, o, ancor prima, con l’Isis in Iraq e Siria: questo l’identikit del combattente delle nuove forme di conflitto ibrido che caratterizzeranno i prossimi anni. Se negli anni ‘20 del secolo scorso i teleoperatori seguivano le truppe al fronte per documentare i conflitti e alimentare la propaganda,società ibrida e delle piattaforme, chi combatte diventa parte attiva delle operazioni militari sul campo quanto dello scontro informativo e propagandistico. Un paradigma che riguarda in particolare gli eserciti irregolari, per cui auto-narrazioni online e contribuzione di contenuti multimediali assumono un ruolo determinante. Lain Medio Oriente ci offre nuovi spunti da approfondire ma anche consolidate dinamiche ...