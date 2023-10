Danni in condominio | che cosa succede se l’amministratore non paga la polizza

(Di sabato 28 ottobre 2023) Non sempre la responsabilità per l’omesso versamento delle quote dell’assicurazione ricade per intero su chi gestisce lo stabile. Anche i condòmini potrebbero rispondere della loro “negligenza”

Non sempre la responsabilità per l’omesso versamento delle quote dell’assicurazione ricade per intero su chi gestisce lo stabile. Anche i condòmini potrebbero rispondere della loro “negligenza” ...Si introduce in un condominio e appicca il fuoco a una macchina. Protagonista un 63enne di Patti, in provincia di Messina. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri dietro i fatti ci potrebbero esser ...