Dai social media all’IA | parla il fondatore Evan Spiegel

Leggi su fattidipaese

(Di sabato 28 ottobre 2023) “Nell’insieme la mia visione sull’intelligenza artificiale è abbastanza ottimistica. Sono strumenti potenti ma limitati. Si sta sviluppando come mezzo, sta portando cose buone in termini di previsioni”. Lo ha detto ile Ceo di Snapchat,, ospite di Andrea Ceccherini, oggi pomeriggio a Firenze, in Palazzo Corsini, per un appuntamento del ciclo “I nuovi incontri dell’Osservatorio Permanente Giovani–Editori: un dialogo internazionale per connettere i giovani al futuro”, promosso nell’ambito del progetto “Il Quotidiano in Classe” dell’Opge. “Anziché essere preoccupati di quello che si farà in futuro con l’intelligenza artificiale, bisogna guardare i danni che si fanno oggi – ha spiegato l’imprenditore statunitense-: Per esempio chi utilizza l’Intelligenza Artificiale ...