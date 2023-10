Da Tutto Sposi al Christmas Village | i prossimi appuntamenti a Napoli

Leggi su ildenaro

(Di sabato 28 ottobre 2023) Da, fiera in corso in questi giorni alla Mostra d’Oltremare, al, la rassegna natalizia che si chiuderà il 30 di dicembre: ecco ifieristici a- Data: 29 ottobreEvento:– Fiera internazionale del wedding. Organizzazione: VENTIEVENTI SRL Luogo: Mostra d’Oltremare, ingresso piazzale Tecchio Sito https://.it/evento/ Data: dal 29 ottobreEvento: PHARMEXPO – manifestazione dedicata all’industria farmaceutica ed ai servizi per le farmacie Organizzatore: Progecta srl, in collaborazione con Regione Campania e Servizio Sanitario Nazionale Luogo: Mostra d’Oltremare, ingresso Viale Kennedy, 54 Sito: https://www.pharmexpo.it/ Data: ...