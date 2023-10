Curva Sud Milan | “Napoli è la Trasferta Più Importante dell’Anno”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 28 ottobre 2023) LaSud delha diffuso un volantino per caricare l’ambiente in vista della sfida di, definita “lapiù”. Notizie calcio– Cresce l’attesa per, big match della 10a giornata di Serie A in programma domenica prossima. LaSud delha diffuso un volantino per caricare l’ambiente in vista dellaallo stadio Maradona. VolantinoSudper ladiLaSud delha deciso di alimentare ulteriormente l’entusiasmo, con un volantino diffuso, i tifosi rossoneri hanno espresso chiaramente quanto sia ...