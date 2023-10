Crolla il ponte di vetro e i turisti precipitano nel vuoto | il video della tragedia

(Di sabato 28 ottobre 2023) Le lamentele per la sicurezza del, inaugurato lo scorso aprile, sono rimaste a lungo inascoltate

Genova, 14 agosto 2018, ore 11.36: un boato ammutolisce la città. IlMorandi,e porta con sé gli automobilisti che passano in quel momento. 43 vite inghiottite in un istante. È un evento di portata epocale. Arrivano giornalisti da ogni parte del mondo. Ma ...

India, crolla il ponte Maharashtra: sgretolamento in tempi record La7

Il crollo. Ponte Morandi, una strage italiana Lanuovasavona.it

In Indonesia un turista è morto dopo che la passerella di un ponte di vetro, attrazione della zona, ha ceduto all'improvviso: l'uomo, dopo un volo di decine di metri, è ...È in corso a Ponte Milvio un intervento di edilizia acrobatica con fune per rimuovere la vegetazione infestante di entrambe le facciate, delle pile, degli archi e delle ringhiere. Le lavorazioni, eseg ...