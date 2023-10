Costituzione dell’Ufficio di Piano | il Comune di Cesa valuta curriculum professionali

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 28 ottobre 2023). Il Responsabile dell’Area Urbanistica l’arch. Giacomo Petrarca ha pubblicato una manifestazione di interesse per l’acquisizione diper l’eventuale affidamento di incarichi in ambito urbanistico. In particolare, allo scopo di attuare la variante e l’aggiornamento delUrbanistico Comunale (Puc), sarà costituito un ufficio di. L’iter è stato già avviato, con una delibera di giunta, con la quale è stato dato incarico al Responsabile dell’Area di avviare il procedimento. Lo scopo è quello di adeguare lo strumento urbanistico alla Legge Regionale 10 agosto 2022, n. 13, vale a dire “Disposizioni in materia di semplificazione edilizia, di rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”. Per realizzare questo obiettivo si dovrà ...