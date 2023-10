Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop | eletto nuovo cda

Leggi su fattidipaese

(Di sabato 28 ottobre 2023) L’assemblea dei soci hai nuovi componenti del consiglio di amministrazione deldididop, che resteranno in carica per il prossimo triennio. Tra gli eletti figurano anche due donne under 35, mentre l’età media dei consiglieri è di 40 anni. Si riflette così anche nel voto il percorso di ricambio generazionale che sta vivendo il comparto. Nel cda sono rappresentati sia gli allevatori sia i trasformatori. Le elezioni si sono svolte nella sede del, alle Regie CavallerizzeReggia di Caserta. Altissima l’affluenza alle urne: al voto ha partecipato il 97% dei soci del, tra allevatori e trasformatori, confermando il forte legame e il grande ...