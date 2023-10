CONEGLIANO – VERO VOLLEY | PARTITA IN DIRETTA

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 28 ottobre 2023) Pubblicato il 28 Ottobre, 2023 Oggi andrà in scena la finale della Supercoppa Italiana che vedrà contrapposte da una partee dall’altra laMilano,decisamente difficile in cui l’esito, ad oggi, non è così scontato come gli scorsi anni.è l’attuale detentrice del titolo, ma laquest’anno si è rinforzata notevolmente ed è pronta a dare battaglia e a mettere il bastone tra le ruote alla corazzata di. Sfida molto interessante sotto ogni punto di vista e sicuramente imperdibile per gli appassionati dia non. QUANDO SI GIOCA IL MATCH TRA...