Commento al Vangelo del 28 Ottobre 2023

(Di sabato 28 ottobre 2023) Il passo delsecondo Luca, Lc 6,12-19, narra il momento in cui Gesù sceglie dodici discepoli speciali e conferisce loro il nome di apostoli. Questa scelta ha un profondo significato spirituale e offre spunti di riflessione importanti. In primo luogo, la selezione dei dodici apostoli da parte di Gesù sottolinea l’importanza della comunità nella diffusione del suo messaggio. Gesù non è venuto solo per insegnare, ma ha scelto un gruppo di persone per condividere la sua missione e diffondere il. Questa scelta ci insegna l’importanza della collaborazione e del lavoro di squadra nel servizio a Dio. Inoltre, il fatto che Gesù dia loro il nome di “apostoli” è significativo. La parola “apostolo” deriva dal greco e significa “inviato”. Questo implica che i dodici sono stati scelti e inviati da Gesù stesso per diffondere il suo messaggio e ...