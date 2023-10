Come coprire i periodi di vuoto contributivo per accedere alla pensione anticipata

Leggi su informazioneoggi

(Di sabato 28 ottobre 2023) I lavoratori con vuoti contributivi avranno un escamotage da utilizzare concesso dal Governo nella Legge di Bilancio 2024. Nel 2024 verrà introdotta una via sperimentale che prevede un riscatto agevolato fino a cinque anni di vuoti contributivi.i vuoti contributivi (Informazioneoggi.it)La Manovra 2024 prevede una sperimentazione per il biennio 2024-2025 dedicata ai lavoratori condi vuoti contributivi. L’obiettivo è aiutare i giovani di oggi nella formazione dellafutura. Il piano è di permettere un riscatto agevolato fino a cinque anni di vuoti contributivi in modo tale da aumentare la cifra sull’assegno pensionistico. L’agevolazione sperimentale consente di accumulare più anni nel montantepagandoli poco e valorizzandoli ai fini della ...