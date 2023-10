CM com – LIVE Lecce-Torino 0-0 | di Banda la prima conclusione | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di sabato 28 ottobre 2023) 2023-10-28 18:10:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Terzo match della 10ª giornata di Serie A 2023/24. Al Via del Mare va in scena. Punti pesanti per due squadre dall’andamento stagionale opposto: i pugliesi stanno stupendo, i piemontesi invece arrivano da un momento no e provano a cambiare. Juric infatti, in contumacia Zapata, si affida alla coppia Sanabria-Pellegri. PRECEDENTI – Ilha perso gli ultimi due incroci senza segnare contro ilin campionato. I granata hanno vinto al Via del Mare due volte nelle nove trasferte giocate in Serie A; tuttavia uno di questi successi è arrivato proprio nel match più recente contro i salentini, lo scorso 12 marzo: 0-2, grazie alle reti di Singo e Sanabria. Ilha raccolto soltanto un ...