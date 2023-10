CM com – Convocati Juve | ancora emergenza in difesa | tre baby in lista e c’è Chiesa | Serie A

(Di sabato 28 ottobre 2023) 2023-10-28 13:02:00 Arrivano conferme: Sono 22 idi Massimiliano Allegri in vista della sfida che vedrà questa sera la suantus affrontare in casa il Verona a partire dalle 20,45 all’Allianz Stadium di Torino. Nessuna sorpresa in elenco con l’inche continua, con la conferma deiNonge, Huijsen e Yildiz ine la presenza di Federicoin attacco. L’ELENCO COMPLETOPortieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.Difensori: Bremer, Gatti, Huijsen, Rugani, Cambiaso.Centrocampisti: Locatelli, Kostic, McKennie, Miretti, Weah, Rabiot, Nicolussi C. Nonge.Attaccanti:, Vlahovic, Milik, Yildiz, Iling Jr. Kean. Iper la sfida con il Verona #Verona ...

