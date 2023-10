Clima | World Energy Outlook 2023 | “Troppa domanda di gas e petrolio”

(Di sabato 28 ottobre 2023) Un mese prima della Cop28, la conferenza mondiale sul, l’ente dell’ONU che si occupa delle questioni energetiche mondiali, ossia l’Agenzia internazionale dell’Energia (Iea), ha reso noto il suo rapporto. Allo stato attuale, evidenzia il rapporto, ladi combustibili fossili (fra cui gas e) è destinata a rimanere troppo alta perché il mondo possa mantenere l’obiettivo dell’Accordo di Parigi (2015) di limitare l’aumento della temperatura media globale a non più di 1,5 gradi centigradi. Foto Twitter @Radio1RaiLa guerra e il boom del gas liquefatto Secondo la Iea sarebbero necessarie misure ancora più incisive per mantenere vivo l’obiettivo di limitare il surriscaldamento del pianeta. Il...

