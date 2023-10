Claudia Cardinale | “Io | la Tunisia | il cinema | l’amore e nessun rimpianto”

(Di sabato 28 ottobre 2023) ”Io credo nel ‘mektoub’, il fato in arabo, d’altronde non potrei non crederci con quella che è stata la mia vita”., all’anagrafe Claude Joséphine Rose Cardina, diva intramontabile de ‘Il Gattopardo’ e oggi 85enne, in una intervista rilasciata in esclusiva all’Adnkronos, ripercorre tutte le tappe della sua lunga e intensa vita, a partire dall’infanzia in, un Paese a cui è rimasta molto legata. ”La considero la mia terra. In quegli anni laera avanti anche nei confronti dell’Europa. C’era molto progresso. Era un periodo di grande scambio tra culture, tra religioni diverse”. Per arrivare ai ricordi ”tremendi” della Seconda Guerra Mondiale: ”Ero molto piccola ma ho dei ricordi della guerra… mi ricordo di un soldato che quando vide la nostra famiglia si mise a piangere perché gli mancava ...

