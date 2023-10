«Civici e di sinistra» verso le europee

(Di sabato 28 ottobre 2023) Eletti, militanti e sostenitori di diverse esperienze di quella che si definisce «civica» di Campania, Lazio, Liguria, Lombardia e Sardegna si ritrovano a Napoli, nell’aula consiliare, per discutere del first appeared on il manifesto.

...residenti diretti o provenienti dalle proprietà carrabili autorizzate e pedoni diretti ai...Derna obbligo di fermarsi e dare la precedenza e obbligo di svoltare verso destra o versoper ...

Vicenda Abb. Duro attacco dei civici sangiovannesi al capogruppo ... Valdarno24

Nasce in Emilia-Romagna "Insieme a Sinistra - Civici Progressisti ... SulPanaro

Nella Converti (Pd) e Michela Cicculli (SCE) hanno partecipato da casa per la prima volta a una seduta dell'assemblea capitolina come stabilito dalla modifica al regolamento. Agevolazioni anche per i ...Piersilvio e Marina Berlusconi non mandate al macero le migliaia di tele comprate da vostro padre ma donatele alla città di Arcore. E’ questo l’appello lanciato nei giorni scorsi da Roberto Sala, anim ...