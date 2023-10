Cioffi in Nazionale | Mastella | “Plauso al ragazzo e all’Asd Grippo”

(Di sabato 28 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Sindaco Clementee l’amministrazione comunale si congratulano con il giovane Cristian: il talentuoso difensore ha ottenuto infatti la convocazione per le selezioni ufficiali dellaUnder 15.– che oggi milita nelle giovanili della Roma – è cresciuto nell’AsdSdr, alla quale si estende ildell’amministrazione per il lavoro che svolge a favore dello sport e della socialità nel quartiere più popoloso della città. LA NOTIZIA L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Cristian, nato a Benevento il 7 gennaio 2009 . Attualmente milita nella squadra U16 della AS Roma nel ruolo di difensore centrale. In precedenza ha giocato anche per la squadra A. S. D. GRIPPO SDR ...

