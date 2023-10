Cina | cerimonia di chiusura dei quarti Giochi para-asiatici 1

... quella morte diede il via al movimento democratico innel 1989. Li è stato l'ultimo leader di ... Come si ricorderà durante ladi chiusura del 20° Congresso del Partito Comunista, Hu fu ...

Ricerca, Italia-Cina: lanciata la call per la XII edizione | Ministero dell ... Ministero dell'Università e della Ricerca

Cina: tenuta cerimonia di commiato per astronauti di missione ... Lazio TV

NOCI - La XIX edizione del Concorso Internazionale di Clarinetto “Saverio Mercadante” laurea vincitore nella categoria massima dei SENIOR, strutturata in tre prove selettive, lo spagnolo Salvá Peralta ...Wu Zunyou, il massimo esperto cinese di malattie infettive, è morto oggi all'età di 60 anni, in base a quanto riferito dal Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, noto come Chi ...