Chi è Crudeli | il telecronista del Milan celebre per le sue urla

Leggi su dailymilan

(Di sabato 28 ottobre 2023) Tizianonasce a Forli il 24 Giugno 1943 e fin da ragazzino coltiva la sua passione per il calcio fino al trasferimento ao e all’ingresso nelle giovanili del, squadra per cui ha sempre tifato. Calcisticamente cresce come terzino di discreta tecnica ma grande efficacia e grinta e giocò persino con uno storico rossonero come Luigi Maldera. Non fu però quella la sua strada anche dopo vari prestiti e tentativi in serie minori.infatti successivamente entrò a far parte dello staff dirigenziale della Federazione Italiana Tennis, prima come segretario del Comitato Regionale, e successivamente come capo ufficio stampa e responsabile delle sponsorizzazioni. Dopo essere stato redattore, accettò l’incarico di direttore responsabile,2 e alcuni anni dopo gli venne offerta la conduzione della ...