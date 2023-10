Chi c' era tra la folla Corteo pro-Palestina | spunta proprio lui | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 ottobre 2023) Nonostante le migliaia di manifestanti che sono scesi in piazza a Roma a sostegno delle ragioni dei palestinesi, non si sono registrati episodi gravi, per la soddisfazione del ministro Matteo Piantedosi. Tra l'altro dagli altoparlanti del camioncino rosso che era in testa alsi è scoperto che erano presenti anche Alessandro Di Battista, ironicamente soprannominato “Mullah” in questi giorni caldi, e l'ex sindaco napoletano Luigi de Magistris. L'ex grillino ha poi rilasciato alcune dichiarazioni: “È ovvio stare qui perché c'è un aggressore e un aggredito. L'aggressore da decenni è Israele, che oggi sta compiendo delle stragi”. Visualizza questo post su Instagram ...