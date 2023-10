Chelsea | Pochettino | “Colpa solo nostra | non abbiamo avuto la giusta cattiveria”

Leggi su sportface

(Di sabato 28 ottobre 2023) L’allenatore del, Mauricio, in seguito alla sconfitta per 2-0 subita contro il Brentford nella decima giornata di Premier League 2023/2024, ha analizzato la prestazione dei suoi giocatori: “Avremmo dovuto fare gol dopo il primo tempo perchécreato tanto, mentre gli avversari non hanno superato il centrocampo. La, nonla. Nella ripresa la gara è cambiata, il gol preso è stato un nostro errore e questo non deve succedere. In questo momento nonattaccanti in grado di garantirci abbastanza gol”. SportFace.