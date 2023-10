... ha proseguito Conte, "ed è giusto prevederequota dell'imposta possa essere destinata alla ... "Ci stiamo lavorando e faremo presentare dai parlamentari milanesi emendamenti in talanche ...

Buccinasco, Via Marzabotto diventa interamente a senso unico. Dal ... Comune di Buccinasco

Che senso ha strappare le foto degli ostaggi di Hamas appese nelle nostre città Risposte agghiaccianti Il Foglio

E se per la Corte d’assise il suicidio di Ghirardini è «parlante» (così come i 4.500 trovati cash a casa sua), per il pg «non fu dettato da una crisi personale, ma dal rimorso e dal senso di colpa per ...Le motivazioni di chi strappa i volantini delle persone rapite dal gruppo terroristico e la sintesi di Rachel, madre di un ostaggio ...