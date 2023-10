Cgil | quasi 38 milioni di detrazioni fiscali per spese sanitarie nella provincia di Bergamo

(Di sabato 28 ottobre 2023). Uno studio dellache analizza il peso dellesui bilanci delle famiglie bergamasche. Elaborando i dati emersi dalle pratiche elaborati dai Caaf del territorio, laha valutato il rilievo dei costi delle visite e degli esami sugli stipendi e sui risparmi dei nuclei famigliaridi: in totale sono 38.356 i contribuenti che, nel presentare la dichiarazione dei redditi 2022, hanno portato in detrazioneper prestazioni specialistiche e pagamento di ticket sanitari – escluse dunque leper l’acquisto di farmaci o dispositivi medici. Un importo complessivo che sfiora i 38di euro, con una media di 973 euro a dichiarazione. “Un importo ...

