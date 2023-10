Cervino | refezione scolastica | al via il servizio da martedì 7 novembre | novità | costi e informazioni

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 28 ottobre 2023). Partiràildi, con riferimento all’anno 2023/2024, riservato agli alunni delle classi/sezioni a tempo pieno delle scuole dell’infanzia e primaria situate sul territorio comunale: lo annunciano il sindaco Giuseppe Vinciguerra e la consigliera delegata alla Pubblica Istruzione Maria Grazia Stravino. Il costo per pasto singolo, ridotto rispetto al precedente anno scolastico, sarà di 3,19 euro. Le tariffe potranno essere scontate, con intervento a carico del Comune, con una riduzione tanto maggiore quanto minore sarà il valore ISEE, dal secondo figlio in poi, in presenza di due o più figli, sulla base delle seguenti tre fasce: fino a 8.000,00 euro, prezzo per pasto di 1,60 euro; da 8.000,01 a 12.000,00 euro, prezzo per pasto di 2,23 ...