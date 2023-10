Cedolare secca al 26% sugli affitti brevi solo dalla seconda casa

(Di sabato 28 ottobre 2023) Nell’ultima bozza del Ddl di bilancio l’aumento dell’imposta sostitutiva si applica a chi ha più di un appartamento affittato per periodi inferiori a 30 giorni

Affitti brevi,al 26% se si affitta più di una casa. Via l'Iva agevolata per pannolini bimbi e seggiolini auto

Prosegue l'iter della Legge di bilancio 2024, che, come ha annunciato dalla premier Giorgia Meloni, già da lunedì 30 ottobre approderà in Parlamento per la discussione ...La modifica è stata inserita nell'ultima bozza della Legge di bilancio dell’esecutivo. Si tratta di uno dei cavalli di battaglia di Forza Italia ...