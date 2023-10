Cedolare secca al 26% solo se si affitta più di una casa Niente Iva agevolata per pannolini e seggiolini auto

Leggi su open.online

(Di sabato 28 ottobre 2023) Lasalirà dal 21 al 26%nel caso in cui si affitti per periodi inferiori a 30 giorni più di un appartamento. Lo prevede una nuova versione della manovra. L’aliquota della, attualmente al 21%, «è innalzata al 26 per cento in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta». La manovra, spiega la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arriverà lunedì in Parlamento. Sale l’iva pere iper bambini escono dalle categorie con l’Iva agevolate e tornano al 22%. I gruppi erano con l’Ivaal 5%, tra cui assorbenti e tamponi per la ...