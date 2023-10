Cassano | “Serie A farlocca | per quello Lukaku va bene Io ciccione | ma posso ancora giocare”

(Di sabato 28 ottobre 2023) Nella recente puntata di Bobo Tv, Antonioha espresso opinioni taglienti sullaA e sul ritorno di Romelua San Siro. Durante l’ultima puntata di Bobo Tv, l’ex calciatore Antonioha dibattuto animatamente sull’incontro tra Inter e Roma, concentrandosi sul ritorno di Romelua San Siro. Tuttavia, le sue osservazioni non si sono limitate alla partita;ha sollevato critiche nei confronti del livello complessivo dellaA, sottolineando il suo punto di vista poco lusinghiero: “In Italia noi quattro, io, Bobo (Vieri), Lele (Adani) e Nicola (Ventola), potremmo. Io sono, Nicola zoppica, Bobo coi denti buoni, potremmo...

Il commento di Antonioalla BoboTv.

Cassano: "La Serie A è farlocca, per quello Lukaku va bene. Io ciccione, ma potrei giocare ancora" TUTTO mercato WEB

Serie A, Cassano provocatore: "Campionato farlocco, perciò Lukaku ... GonfiaLaRete

CALENDARIOÈ in programma la sesta giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Rosso; anticipo sabato 28 ottobre tra Cividale e Nardò, domenica 29 le ..."In Italia noi quattro, io, Bobo (Vieri), Lele (Adani) e Nicola (Ventola), potremmo ancora giocare. Io sono ciccione, Nicola zoppica, Bobo coi denti buoni, potremmo ancora giocare. Va bene lo stesso.