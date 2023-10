Caro Porro | sono invalido e lo Stato impone soglie assurde per le tasse

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 28 ottobre 2023)un suo fedelissimo. Vorrei porle una domanda a cui nessuno sa darmi una risposta.titolare di un’edicola, ho 64 anni, vivo a Genzano di Roma eal 75%. Prendo una misera pensione di invalidità di 318 euro al mese ma il problema è che se supero i 5mila l’anno di reddito me la tolgono. Secondo lei come può vivere una persona con 9mila euro l’anno? Siamo alla soglia di povertà. Mi chiedo: se allonon costa nulla alzare questa benedetta soglia dei 5mila euro e portarla almeno tra i 10/15 mila euro, perché non lo fa? In questa situazione cimilioni di persone, senza contare che molti di quelli che convivono col mio stesso problema finiscono col prendere l’assegno e poi lavorano in nero. Alzando la soglia, queste ...