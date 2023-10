Carlotta Mantovan a Ballando con le stelle del 28 ottobre 2023 video

(Di sabato 28 ottobre 2023) La seconda puntata dicon ledi stasera, 28, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dalla ex modella e moglie di Fabrizio Frizzie dal bravo ballerino Moreno Porcu. La coppia ha ballato una coreografia di Salsa sulle note di un brano folkloristico latino americano.: i voti adi stasera La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Un bel disastro e un grosso passo indietro rispetto alla scorsa settimana. Il voto totale della coppia è stato di 18 punti, con l’uno di Mariotto. ...

Oggi concorrente di Ballando con le Stelle, Carlotta Mantovan sta cercando di riprendersi in mano la sua vita dopo il grande dolore.