Cannavaro | “Bravo in Cina e scarso in Italia Non è possibile”

(Di sabato 28 ottobre 2023) Fabioè stato il protagonista di un’intervista a Sportweek: “Inho avuto la soddisfazione di essere chiamato ad allenare da mister Lippi, e ho vinto. A Benevento mi sono calato in una realtà che non era la mia, perché la società aveva forse perso ambizione. Questa esperienza mi ha un po’ “bruciato”, perché nella testa delle persone rimane l’idea di un fallimento sportivo. Ma ho un nome importante e non posso essere passato dall’essere buono inall’esserein”. SportFace.

Era il Napoli di Grava, Paoloe Aronica. Erano tutti ragazzi senza un curriculum d'alto ... Il ragazzo è serio, si metteva lì, lavorava sodo, èanche con i piedi'. CAGLIARI - 'Una ...

Psg-Milan: per Leao tiro al bersaglio, da Di Canio a Cannavaro tutti contro il portoghese Virgilio Sport

Mourinho, che schiaffo all’Inter su Lukaku! E cita anche Cannavaro e Vieri Tuttosport

Dopo il pesante ko del Milan col PSG, stroncatura netta anche per Rafa Leao. Per Di Canio manca di cattiveria, secondo i tifosi non ha la testa del campione ...Il tecnico giallorosso durissimo: “Per loro è un dramma, non capisco perché per altri no. E Calhanoglu preso dal Milan invece è una meraviglia…” ...