(Di sabato 28 ottobre 2023) Milano, 28 ott. (Adnkronos Salute) - “Quando si parla disi possono intendere cose molto diverse, esistono infatti varie tipologie di questa pianta condimolto diverse l'una dall'altra. È chiaro che esiste un potenziale di abuso ed è lo stesso che riconosciamo in moltissime sostanze e altrettanti farmaci che utilizziamo”. Lo ha detto il professor Emilio, ordinario di Farmacologia presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro, a margine del media tutorial “e Sanità. Ripartire dalla Scienza”, promosso da AdnKronos Comunicazione con il supporto non condizionato di Jazz Pharmaceuticals, con l'obiettivo di fare luce su un tema che registra un interesse crescente, ma che, a volte, si scontra con la sua stessa complessità e con l'utilizzo di ...

Così il professor Emilioa margine del media tutorial "e Sanità. Ripartire dalla Scienza", promosso da AdnKronos Comunicazione con il supporto non condizionato di Jazz Pharmaceuticals, ...

Russo (UniCz): 'I farmaci derivati dalla cannabis seguono iter regolatori precisi, sono farmaci a tutti gli effetti ' Tiscali Notizie

Cannabis, Russo (UniCz): "La quantità dei principi attivi diversa a seconda della tipologia" Adnkronos

Nel pomeriggio di sabato 28 ottobre la terra ha tremato in provincia di Rovigo. Avvertito anche in province come Mantova e Bologna.Lo ha detto il professor Emilio Russo, ordinario di Farmacologia presso l’Università Magna Grecia di Catanzaro, a margine del media tutorial “Cannabis e Sanità. Ripartire dalla Scienza”, promosso da ...