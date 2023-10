Cane su via Appia rischia di essere investito La polizia di Ciampino lo salva e lo restituisce al padrone

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 28 ottobre 2023) Si trovava completamente da solo, vagabondando sulla via, a Roma, endo di, quando unè stato recuperato dagli agenti della Polaria di. Una storia a lieto fine per l’animale che si è allontanato da casa e, sperduto, si aggirava nei dintorni di via degli Armenti. Lì lo hanno notato degli agenti delladi Stato, che hanno deciso di metterlo al sicuro.to un dogo argentino dalla strada:to dagli agenti diAvevano finito il turno di lavoro e stavano rientrando negli uffici delladi Stato gli agenti della Polaria diche, nel primo pomeriggio di ieri 27 ottobre, hannoto un dogo ...